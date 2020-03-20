Ранним утром 20 марта в Костромской области из-за образовавшегося на реке Унже ледового затора рухнула опора моста.
Как сообщают в правительстве региона, от большой земли оказались отрезаны жители Макарьевского района — около 2,5 тысяч человек.
Сейчас на месте обрушения работают специалисты МЧС, мост обследуют сотрудники Автодора и мостостроительной организации.
По информации местных СМИ, отремонтировать переправу сейчас невозможно: мешает ледоход на Унже. Из-за него же неизвестно когда можно будет организовать лодочную переправу.
"В любом случае не раньше, чем пройдет основная масса льда", — говорят в МЧС.
Юлия Метелкина, глава Макарьевского района:
"В села, расположенные за рекой, успели переправить запас продуктов и организовать там дежурство бригады "скорой помощи". Сейчас власти занимаются организацией подвоза всего необходимого из соседней Нижегородской области".
Местные жители рассказывают, что изначально этот мост строили для своих нужд военные. А рухнул он потому, что большегрузы игнорировали режим ограничений по весу транспорта:
"Можно перевозить до 15 тонн, а лесовозы "тащат" не меньше 25".
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