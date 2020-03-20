Жители целого района Костромской области отрезаны от мира

Ранним утром 20 марта в Костромской области из-за образовавшегося на реке Унже ледового затора рухнула опора моста.

Как сообщают в правительстве региона, от большой земли оказались отрезаны жители Макарьевского района — около 2,5 тысяч человек.

Как долго люди не увидят "большой земли"

Сейчас на месте обрушения работают специалисты МЧС, мост обследуют сотрудники Автодора и мостостроительной организации.

По информации местных СМИ, отремонтировать переправу сейчас невозможно: мешает ледоход на Унже. Из-за него же неизвестно когда можно будет организовать лодочную переправу.

"В любом случае не раньше, чем пройдет основная масса льда", — говорят в МЧС.

Юлия Метелкина, глава Макарьевского района:

"В села, расположенные за рекой, успели переправить запас продуктов и организовать там дежурство бригады "скорой помощи". Сейчас власти занимаются организацией подвоза всего необходимого из соседней Нижегородской области".

Виной всему человеческий фактор

Местные жители рассказывают, что изначально этот мост строили для своих нужд военные. А рухнул он потому, что большегрузы игнорировали режим ограничений по весу транспорта: