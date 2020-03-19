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Источник Правда.Ру

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Происшествия

В Амурской области сотрудники полиции в процессе мониторинга соцсетей выявили факт распространения ложных сведений о коронавирусе в регионе.

"В частности, распространялась информация о заболевших гражданах на территории Амурской области, что не соответствует действительности", — говорится в сообщении на сайте УМВД по региону.

Сотрудники полиции установили местную жительницу, которая занималась распространением ложной информации. На нее составлен административный протокол.

Женщине грозит наказание в виде штрафа.

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