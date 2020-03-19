В Москве у вокзала задержали мужчину за незаконную продажу масок

В Москве на Ленинградском вокзале сотрудники полиции задержали молодого человека из Ртищева, который занимался незаконной торговлей медицинских масок.

"Молодой человек 2001 года рождения продавал медицинские маски у выхода со станции метро "Комсомольская". У него изъяли 50 масок", — сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.

На него составлен административный протокол по ч.1 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Милане задержали украинку за незаконную торговлю масками.