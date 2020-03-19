Жительница Подмосковья обманула банк на миллиард рублей

Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.

"39-летняя женщина создала сеть компаний, торгующих драгоценными металлами. Она взяла в банке кредит на миллиард рублей. В качестве гарантий она предоставила фальшивые документы об активах", — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи считают, что указанных там драгоценностей у нее не было. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Женщина находится под домашним арестом. Следователи предполагают, что она не одна стоит за мошеннической схемой. Разыскиваются возможные соучастники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у клиента банка в Москве украли сумку с 140 млн рублей.