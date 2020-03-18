В Михайловском саду обнаружили гвардейца с простреленной головой

В Центральном районе Санкт-Петербурга обнаружили гвардейца с простреленной головой.

28-летнего старшину ОВО Росгвардии обнаружили 17 марта около 23:00 часов на своем посту.

У гвардейца было огнестрельное ранение головы. Его привезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Около 05:00 часов утра гвардеец скончался.

В ходе просмотра записей с камеры видеонаблюдения выяснилось, что в 19:00 была проверка поста, а в 20:45 из будки поста выпал человек.

Он не вышел на связь в 22:30, тогда на место отправили ответственного, который и обнаружил раненого.

При нем нашли служебный пистолет Макарова и гильзу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что росгвардеец пострадал при исполнении в Перми.