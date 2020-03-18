В Республике Коми неизвестные произвели несколько выстрелов картечью в вертолет Ми-8 с горючим.
"На борту вертолета находились 4 члена экипажа. Пострадавших нет", — сообщили в региональном Следственном комитете.
По воздушному судну было произведено не менее 6 выстрелов. Вертолет удалось благополучно посадить.
Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военный вертолет правительственных войск Ми-8 сбит в Сирии.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.