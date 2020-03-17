В Мордовии второклассница спасла провалившегося под лед друга

В Мордовии девятилетняя Настя Чулкова спасла жизнь своему однокласснику: девочка вытащила мальчишку, провалившегося под лед, из водоема.

Как рассказали в региональном МЧС, второклассники отправились на водоем, который находится рядом с поселком Торбеево, где они живут, чтобы "посмотреть рыбок". Ребята направлялись к проруби, когда под ногами мальчика треснул лед, и он провалился в воду.

"Первым порывом Насти было побежать за помощью к взрослыми, но девочка поняла, что они не успеют, что счёт идет на секунды. Друг пытался выбраться, и как только он оказался чуть ближе к краю водоема, Настя изловчилась и поймала его за руку. Поднапряглась и вытащила на берег", — говорят спасатели.

Оба второклассника сейчас здоровы.