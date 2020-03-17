Житель Архангельска получил пожизненный срок за каннибализм

Жителя Архангельска, который обвиняется в том, что совершил убийства трех человек с целью каннибализма, приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Согласно данным следствия, 51-летний Эдуард Селезнев совершал убийства в период с марта 2016 по август 2018 года. Его жертвами стали трое его знакомых. Части их тел он съедал, а останки выбрасывал в местные водоемы.

Суд признал Селезнева виновным и приговорил к пожизненному заключению.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодаре арестован третий подозреваемый по делу каннибалов.