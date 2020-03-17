В Москве годовалая малышка двое суток провела возле тела мертвой матери

В квартире на западе Москвы годовалая девочка двое суток провела одна возле тела умершей матери.

Об этом СМИ сообщили правоохранительные органы столицы.

Полицию вызвали соседи

В квартиру на Партизанской улице полицейские вошли, вскрыв дверь, после того, как их вызвали соседи, которых встревожил плач ребенка.

Мать девочки была обнаружена мертвой. По предварительным выводам экспертов, смерть наступила примерно двое суток назад. Причину, по которой скончалась 27-летняя женщина, установит экспертиза.

Сведения о том, что произошло, весьма противоречивы

Так, по показаниям одних свидетелей, женщина недавно перенесла операцию на сердце.

Другие не исключают того, что ее мог убить сожитель. Который, по его словам, последние три дня был в глубоком запое. На правдоподобность этого предположения указывают многочисленные гематомы на теле погибшей. Мужчина задержан.

Ребенка врачи забрали в больницу

Но что бы там ни случилось, маленький ребенок был все эти дни наедине с телом матери. Без еды и воды.

Малышка сейчас госпитализирована. Что с ней будет дальше — неизвестно, поскольку сестра покойной матери, которая живет, к слову, этажом выше, забирать ребенка к себе не намерена.