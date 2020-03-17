Пенсионерка до смерти забила настойчивого ухажера скалкой

Трагедией закончилось застолье по случаю празднования 8 марта в одном из поселков Большереченского района Омской области.

В местной больнице скончался мужчина, который в недобрый для себя час решил "приударить" за понравившейся ему дамой. Женщина порыв не оценила (или истолковала неверно?) и избила ухажера скалкой.

Об этом сообщает интернет-портал "СуперОмск".

С чего все началось

По данным издания, в гости к пожилой женщине пришли, чтобы поздравить ее с праздником и, как водится, отметить его, трое знакомых мужчин. Во время застолья, изрядно приняв на грудь, один из гостей начал проявлять симпатию к хозяйке.

Мужчина пробовал было соблазнить пенсионерку. А она, по ее же собственным словам,

"испугалась изнасилования и несколько раз ударила настойчивого ухажера тем, что под руку подвернулось — скалкой".

Неладное заметили не сразу

На отвергнутого кавалера внимания никто больше не обращал, так как он стал тихим и рук больше куда не надо не тянул.

О том, что дело с ним неладно, компания догадалась лишь на следующий день. Вызвали скорую. Мужчину забрали в больницу. Но врачи ничем не смогли ему помочь: от полученных травм он, спустя несколько дней, скончался.

В Следственном комитете по Омской области, информацию издания "СуперОмск" подтвердили. И сообщили, что пенсионерка, так уверенно орудовавшая скалкой, задержана и помещена в СИЗО.