Трагедией закончилось застолье по случаю празднования 8 марта в одном из поселков Большереченского района Омской области.
В местной больнице скончался мужчина, который в недобрый для себя час решил "приударить" за понравившейся ему дамой. Женщина порыв не оценила (или истолковала неверно?) и избила ухажера скалкой.
Об этом сообщает интернет-портал "СуперОмск".
По данным издания, в гости к пожилой женщине пришли, чтобы поздравить ее с праздником и, как водится, отметить его, трое знакомых мужчин. Во время застолья, изрядно приняв на грудь, один из гостей начал проявлять симпатию к хозяйке.
Мужчина пробовал было соблазнить пенсионерку. А она, по ее же собственным словам,
"испугалась изнасилования и несколько раз ударила настойчивого ухажера тем, что под руку подвернулось — скалкой".
На отвергнутого кавалера внимания никто больше не обращал, так как он стал тихим и рук больше куда не надо не тянул.
О том, что дело с ним неладно, компания догадалась лишь на следующий день. Вызвали скорую. Мужчину забрали в больницу. Но врачи ничем не смогли ему помочь: от полученных травм он, спустя несколько дней, скончался.
В Следственном комитете по Омской области, информацию издания "СуперОмск" подтвердили. И сообщили, что пенсионерка, так уверенно орудовавшая скалкой, задержана и помещена в СИЗО.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана, чтобы избежать влияния подозреваемой на односельчан-свидетелей, чтобы те не изменили показания. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", — пояснили в СК.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.