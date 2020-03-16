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На детском празднике аниматор облила ребенка сухим льдом

Происшествия

Детский праздник в Москве завершился трагедией: аниматор во время фокуса облила четырехлетнего ребенка сухим льдом.

Как рассказали гости праздника,

"в какой-то момент девушка-аниматор начала лить сухой лед имениннику на голову. Повалил густой дым, и мальчик взвыл от боли".

Ребенок госпитализирован с ожогами лица и головы 1-й и 2-й степени.

Аниматор виновной себя не считает

Во время допроса в полиции аниматор свою вину полностью отрицала, настаивая на том, что все делала строго по инструкции.

Как выяснил Тelegram-канал LIFE SHOT, девушка даже на время, пока идет расследование происшествия, не убрала рекламу услуг из соцсетей. Одно ее "химическое шоу" стоит 7 тысяч рублей.

Фото: Telegram-канал LIFE SHOT

аниматор сухой лед детский праздник
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