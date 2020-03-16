По горячим следам московские полицейские раскрыли 15 марта ограбление мужчины, "не досчитавшегося" миллиона рублей после алкогольной вечеринки.
Мужчина, обратившийся с заявлением об ограблении, указал, что после застолья в ресторане с другом он вызвал себе такси, воспользовавшись для этого мобильным приложением. В машине алкоголь его поборол, и он уснул.
Уже дома клиент обнаружил, что у него пропали деньги и мобильный телефон.
Впоследствии он выяснил, что его банковской картой был оплачен онлайн-заказ в магазине бытовой техники на сумму 1 млн рублей.
Таксист установлен, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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