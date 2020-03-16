Суд Саратова приговорил к пожизненному заключению серийного маньяка

Суд в городе Саратове приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима 60-летнего мужчину, который совершил двойное убийство.

оперативная съемка

Как выяснили в ходе следствия сотрудники саратовского СК, пожилой мужчина в течение 2018-2019 годов знакомился с женщинами, приглашал их к себе домой, где они вместе распивали спиртное.

Мирное застолье быстро превращалось в кошмар

В какой-то момент "застолье" сменялось для гостей кошмаром: "приветливый хозяин" набрасывался на них и насиловал.

Две женщины в результате нападения скончались. Еще одну маньяк некоторое время удерживал в сексуальном рабстве. Когда ей удалось сбежать, жертва не пошла в полицию и рассказала обо всем, что ей довелось пережить только после того, как оперативники, расследовавшие дело, сами к ней пришли.