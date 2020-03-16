Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Суд оштрафовал двоих военнослужащих, торговавших сухпайками

Происшествия

Двое военнослужащих российской армии — капитан и старшина-контрактник предстали перед военным гарнизонным судом в Ростове-на-Дону по обвинению в хищениях с продовольственного склада воинской части и последовавшей за ним перепродажей армейских сухпайков.

Как удалось доказать следствию, улучшать свое материальное положение за счет государства военные начали в апреле 2019 года. До момента задержания они вынесли со склада части "индивидуальных рационов питания" на 485 тысяч рублей. Уголовное дело против "бизнесменов" было возбуждено по статье "Присвоение и растрата" (ст. 150 УК РФ).

Деятельное раскаяние позволило избежать тюрьмы

Под гнетом собранных доказательств оба "предпринимателя" вину свою признали и в содеянном раскаялись.

Учитывая это, а также наличие несовершеннолетних детей военнослужащие приговорены судом к штрафам в 150 и 120 тысяч рублей.

К слову, сегодня стало известно, что Минобороны разработал проект закона, дополняющий список условий, по которым можно будет увольнять военнослужащих. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы сухпайки ростов-на-дону военнослужащие гарнизонный суд
Новости Все >
Метеорологи предупреждают о погодных аномалиях
В России могут продлить весенние школьные каникулы из-за коронавируса
Крымские власти просят закрыть границу с Украиной
Суд оштрафовал двоих военнослужащих, торговавших сухпайками
Лукашенко поговорит с Путиным по телефону о коронавирусе
Тренер московского "Динамо" пошутил над пандемией коронавируса
Туроператоры и авиаперевозчики получат отсрочку по уплате налогов
Кремль не видит причин для введения режима ЧС в России
Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит
В ДНР больше опасаются свиного гриппа, чем коронавируса
Последние материалы
Крымские власти просят закрыть границу с Украиной
Суд оштрафовал двоих военнослужащих, торговавших сухпайками
Лукашенко поговорит с Путиным по телефону о коронавирусе
Тренер московского "Динамо" пошутил над пандемией коронавируса
Туроператоры и авиаперевозчики получат отсрочку по уплате налогов
Кремль не видит причин для введения режима ЧС в России
В Германии отреагировали на попытку США забрать ее вакцину от COVID19
Маша Малиновская решила продемонстрировать свой целлюлит
В ДНР больше опасаются свиного гриппа, чем коронавируса
Шоу с участием Загитовой и Косторной отменено во всех городах
Популярное
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок

Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.

Молодая жена Петросяна выложила в Сеть интимный снимок
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Общество
Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса
Новости Украины
Местонахождение сбежавшего Порошенко СМИ "сдали" адвокаты
Общество
Не любят свою страну: Терешкова "припечатала" тех, кто устроил травлю
Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Василий Амирджанов Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации Василий Амирджанов Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Как вину за циклический кризис капитализма возложили на Китай
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году
Вувузелы стабильности: оппозиция требует детерешковизации
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году
Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году
В Польше предсказали распад России в 2025 году. Но это не самое плохое
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Иван Ургант теперь представляет Альфа-банк
Без перемен: Россия готова голосовать за Путина в 2024 году
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ