Суд оштрафовал двоих военнослужащих, торговавших сухпайками

Двое военнослужащих российской армии — капитан и старшина-контрактник предстали перед военным гарнизонным судом в Ростове-на-Дону по обвинению в хищениях с продовольственного склада воинской части и последовавшей за ним перепродажей армейских сухпайков.

Как удалось доказать следствию, улучшать свое материальное положение за счет государства военные начали в апреле 2019 года. До момента задержания они вынесли со склада части "индивидуальных рационов питания" на 485 тысяч рублей. Уголовное дело против "бизнесменов" было возбуждено по статье "Присвоение и растрата" (ст. 150 УК РФ).

Деятельное раскаяние позволило избежать тюрьмы

Под гнетом собранных доказательств оба "предпринимателя" вину свою признали и в содеянном раскаялись.

Учитывая это, а также наличие несовершеннолетних детей военнослужащие приговорены судом к штрафам в 150 и 120 тысяч рублей.

К слову, сегодня стало известно, что Минобороны разработал проект закона, дополняющий список условий, по которым можно будет увольнять военнослужащих. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.