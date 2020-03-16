На трассе в Тульской области сгорел пассажирский автобус

На трассе в Веневском районе Тульской области загорелся пассажирский автобус ПАЗ, в котором находились 15 пассажиров. Инцидент произошел рано утром 16 марта. Транспортное средство сгорело полностью. Пострадал один человек.