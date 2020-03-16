На трассе в Веневском районе Тульской области загорелся пассажирский автобус ПАЗ, в котором находились 15 пассажиров. Инцидент произошел рано утром 16 марта. Транспортное средство сгорело полностью. Пострадал один человек.
"Информация о возгорании в автобусе ПАЗ, который ехал по маршруту "Венев — Гурьево", поступила в 07:19 мск в понедельник. Автобус сгорел полностью. В нем находилось около 15 пассажиров, они успели покинуть салон, ожоги руки получил водитель", — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
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