В Подмосковье и Вологде, провалившись под лед, погибли дети

Сразу две трагедии произошли за воскресенье, 15 марта на водоемах в России: в Подмосковье и Вологде под лед провалились дети. Погибли двое малышей.

Вологда

Как сообщил СК РФ по Вологодской области, в центре города трое детей - 10, 7 и 4 лет, находясь без сопровождения взрослых, играя, выбежали на лед реки. Старшие дети провалились. Очевидцы смогла спасти только 10-летнюю девочку. Ее брат погиб.

Тело ребенка ищут водолазы.

Подмосковье

4-летняя девочка и ее 2-летний брат провалилась под лед искусственного водоема в деревне Троицкое (Клинский городской округ).

Из воды детей вытащила бабушка. Врачи смогли спасти только мальчика. Ее сестра скончалась.

МЧС предупреждает

Уровень льда на водоемах в Центральной части России в 1,5 раза ниже климатической нормы. Выходить на него опасно.

Особое предупреждение - любителям зимних видов спорта, экстремалам, рыбакам, несовершеннолетним, находящимся у водоемов без присмотра взрослых.