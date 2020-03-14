Неизвестные сообщили о "минировании" трех пассажирских самолетов

В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение, в котором говорится о "минировании" трех пассажирских самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.