В аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение, в котором говорится о "минировании" трех пассажирских самолетов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» самолётов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск", - рассказал источник.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.