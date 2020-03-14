В московских больницах запретили посещать пациентов из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В городские больницы, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, временно прекращён допуск посетителей к пациентам. Это касается всех круглосуточных стационаров - как взрослых, так и детских", - сказано в сообщении.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.