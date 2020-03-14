Возле здания ФСБ на Лубянке начались задержания протестующих

В Москве начались задержания активистов, которые организовали митинг в поддержку политических заключенных. Ранее власти столицы отказались согласовать акцию протеста. Протестующие решили выстроиться в живую цепь возле здания ФСБ на Лубянке.

По предварительным данным, среди задержанных оказался глава движения "За права человека" Лев Пономарев и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов. Помимо них было задержано еще около 8 человек.