Двух человек госпитализировали с коронавирусом в Кемерово

В Кемерово были госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус нового типа. Позже опасный диагноз подтвердился. Сейчас пациенты помещены на карантин. За ними ведут наблюдения медики в круглосуточном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также один человек с подозрением на COVID-19 был госпитализирован в Новокузнецке. Врачи уточняют его диагноз. По состоянию на 12:00 14 марта, количество инфицированных коронавирусом в России составляет 47 человек.