В Кемерово были госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус нового типа. Позже опасный диагноз подтвердился. Сейчас пациенты помещены на карантин. За ними ведут наблюдения медики в круглосуточном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Также один человек с подозрением на COVID-19 был госпитализирован в Новокузнецке. Врачи уточняют его диагноз. По состоянию на 12:00 14 марта, количество инфицированных коронавирусом в России составляет 47 человек.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.