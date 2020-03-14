Московские школы перешли на свободный режим посещения

На сайте мэра столицы Сергея Собянина появился указ о том, что московские школы переходит на свободный режим посещения по усмотрению родителей. Эта мера призвала обезопасить школьников от распространения коронавируса нового типа.