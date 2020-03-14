На сайте мэра столицы Сергея Собянина появился указ о том, что московские школы переходит на свободный режим посещения по усмотрению родителей. Эта мера призвала обезопасить школьников от распространения коронавируса нового типа.
"С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее", - заявил Собянин.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.