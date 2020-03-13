Подозреваемого во взятках ректора ВГТУ оставили под арестом

Ректор опорного университета в Воронеже Сергей Колодяжный, которого обвиняют в получении взяток на сумму около 2 млн рублей, будет находиться в СИЗО до 28 апреля.

Защита просила перевести под домашний арест. Сам обвиняемый принимал участие в заседании суда по видеосвязи и просил, чтобы его отпустили домой, так как ему нужно "заниматься наукой".

Ранее СК сообщил, что Колодяжный не только получал взятки, но и участвовал в системе откатов, когда сотрудникам вуза начисляли премии, которые на самом деле они не получали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ректора рязанского вуза арестовали после пышного приема госкомиссии.