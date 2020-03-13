Выяснение отношений нескольких молодых людей в Петербурге переросло в массовую драку.
На площади возле торгово-развлекательного центра "Галерея" на Лиговском проспекте молодые люди, граждане республики Дагестан и Таджикистана, устроившие разборку, "заразили" своим настроением нескольких прохожих.
На кадрах с камер видеонаблюдения, которые удалось заполучить корреспондентам РЕН-ТВ, видно, как вокруг дерущихся собираются другие люди.
Приехавшие полицейские, по данным ТК, задержали 11 человек. Одного драчуна, жителя Дагестана, доставили в больницу с ножевым ранением бедра.
Возбуждено уголовное дело.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.