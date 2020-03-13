Массовая драка в Петербурге закончилась поножовщиной

Выяснение отношений нескольких молодых людей в Петербурге переросло в массовую драку.

На площади возле торгово-развлекательного центра "Галерея" на Лиговском проспекте молодые люди, граждане республики Дагестан и Таджикистана, устроившие разборку, "заразили" своим настроением нескольких прохожих.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые удалось заполучить корреспондентам РЕН-ТВ, видно, как вокруг дерущихся собираются другие люди.

Приехавшие полицейские, по данным ТК, задержали 11 человек. Одного драчуна, жителя Дагестана, доставили в больницу с ножевым ранением бедра.

Возбуждено уголовное дело.