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Источник Правда.Ру

Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев, один человек погиб

Происшествия

В строгом соответствии с прогнозами синоптиков, на Москву обрушился штормовой ветер.

По данным экстренных служб столицы, за два дня повалено 125 деревьев. Одно из них убило человека.

Трагедия случилась на востоке Москвы

"По 1-ой Мясницкой ехала машина. Порыв ветра сломал дерево и швырнул прямо на крышу автомобиля. Водитель от удара потерял сознание и протаранил две припаркованных машины. Погиб на месте от полученных травм", — рассказывает представитель одной из экстренных служб.

Эту информацию уже подтвердили в ГИБДД Москвы. На месте аварии сейчас работают следователи и инспекторы ДПС.

Вывеской ранило женщину

На женщину, проходившую мимо ТЦ "Перовский", упала сорванная ветром вывеска. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавшую госпитализировали.

Погодный каприз

В Москве и нескольких регионах Центральной России с вечера 12 марта действует штормовое предупреждение. Там порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

15 рейсов отменены в столичных аэропортах, еще 39 — задержаны.

МЧС настоятельно напоминает гражданам соблюдать простейшие меры безопасности:

  • обходить стороной (желательно подальше) рекламные щиты и шаткие конструкции;
  • не укрываться под деревьями и не парковать там машины.
Темы шторм ветер москва
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