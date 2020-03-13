В строгом соответствии с прогнозами синоптиков, на Москву обрушился штормовой ветер.
По данным экстренных служб столицы, за два дня повалено 125 деревьев. Одно из них убило человека.
"По 1-ой Мясницкой ехала машина. Порыв ветра сломал дерево и швырнул прямо на крышу автомобиля. Водитель от удара потерял сознание и протаранил две припаркованных машины. Погиб на месте от полученных травм", — рассказывает представитель одной из экстренных служб.
Эту информацию уже подтвердили в ГИБДД Москвы. На месте аварии сейчас работают следователи и инспекторы ДПС.
На женщину, проходившую мимо ТЦ "Перовский", упала сорванная ветром вывеска. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавшую госпитализировали.
В Москве и нескольких регионах Центральной России с вечера 12 марта действует штормовое предупреждение. Там порывы ветра достигают 25 метров в секунду.
15 рейсов отменены в столичных аэропортах, еще 39 — задержаны.
МЧС настоятельно напоминает гражданам соблюдать простейшие меры безопасности:
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.