В Магнитогорске гадалка сняла порчу за 2 миллиона

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор жительнице республики Молдова, которой удалось под предлогом оказания услуг по снятию порчи удалось выманить у пенсионерки более 2 млн рублей.

В декабре 2018 года гражданка республики Молдова подошла на улице к незнакомой женщине и сказала ей, что на нее и ее близких навели порчу. Она убедила пенсионерку, что обладает магическими способностями и может снять проклятие.

Пенсионерка отдала все деньги и украшения за снятие порчи

В течение двух дней мошенница проводила "магические обряды снятия порчи". После этого она потребовала все имеющиеся у пенсионерки денежные средства и ювелирные изделия.

Клиентка сняла со своих счетов около 1,7 миллиона, а также принесла 200 тысяч наличными и ювелирные украшения на сумму 36 тысяч рублей. Получив вознаграждение, лжецелительница скрылась.

Позже ее нашли. Она обвиняется в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Женщину приговорили к 3,5 годам тюремного заключения. Кроме того, она должна будет возместить потерпевшей материальный ущерб.

Ранее "Правда.Ру" писала о мошенничествах со стороны экстрасенсов-шарлатанов.