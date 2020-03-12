В Одинцове воспитательница детского сада избила четырехлетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов Одинцова проверяют воспитательницу детского сада, которая избила четырехлетнюю девочку.

Родители обнаружили на теле ребенка ссадины и царапины. По словам девочки, воспитательница наказала ее за то, что она не хотела ложиться спать. Она схватила ее за руку и потащила в кровать, после чего стала таскать ее из стороны в стороны и в конце концов ударила.

Родители обратились в полицию.

Ребенок в течение двух недель находится дома и боится идти в детский сад. Воспитатель продолжает работать.

Проводится проверка. Руководство детского учреждения предложило родителям перевести девочку в другую группу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ярославле воспитанники детского сада избили девочку.