Старшеклассник устроил в школе стрельбу из пневматики

В городе Свободном 18-летний ученик старших классов открыл в школе стрельбу из пневматики.

Известно, что двое учеников школы получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что стрелял 18-летний ученик школы. Сейчас ему назначили меру пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в бразильской школе от огнестрельного оружия погибли 8 человек.