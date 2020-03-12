В московском метро контролер получила травму головы из-за безбилетника

В московском метрополитене на станции метро "Теплый Стан" пострадала контролер. Женщина пыталась остановить безбилетника, в результате чего получила серьезную травму головы.

Она дернула молодого человека за одежду, а тот в ответ оттолкнул ее. Из-за неожиданного удара женщина не удержалась и упала с лестницы спиной назад. Из головы началось сильное кровотечение. Окружающие вызвали "скорую помощь".

18-летний виновник происшествия задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работники столичного метро спасли упавшую на пути Снегурочку.