В московском метрополитене на станции метро "Теплый Стан" пострадала контролер. Женщина пыталась остановить безбилетника, в результате чего получила серьезную травму головы.
Она дернула молодого человека за одежду, а тот в ответ оттолкнул ее. Из-за неожиданного удара женщина не удержалась и упала с лестницы спиной назад. Из головы началось сильное кровотечение. Окружающие вызвали "скорую помощь".
18-летний виновник происшествия задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работники столичного метро спасли упавшую на пути Снегурочку.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.