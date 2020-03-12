"Заминированный" борт Иркутск - Москва успешно сел в Шереметьево

Поздним вечером 11 марта диспетчерские службы авиакомпании "Аэрофлот" получили сообщение от неизвестных, что на борту самолета, вылетевшего из Иркутска в Москву, находится бомба.

"Неизвестные сообщили о минировании самолета, уже вылетевшего по маршруту Иркутск — Москва. На борту были 155 человек, включая 7 членов экипажа. Было принято решение курс не менять, аварийную посадку не запрашивать, а продолжить полет. Экипаж сам проводил проверочные мероприятия", — рассказали в пресс-службе "Аэрофлота".

Тревога оказалась ложной

На данный момент "заминированный" самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Его уже обследовали специалисты. Никаких "бомб" или иных взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, что только на текущей неделе самолеты "минировались" четыре раза. Об этом подробнее — здесь.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, неустановленные "террористы" продолжают массово рассылать сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.