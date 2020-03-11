В Магнитогорской школе на уроке физкультуры умер мальчик

Десятиклассник магнитогорской школы (Челябинская область) на уроке физкультуры упал в обморок и умер.

Об этом сообщает сегодня, 11 марта, региональный Следственный комитет.

По данным следователей, на теле школьника при осмотре не было обнаружено признаков насильственной смерти.

По словам одноклассников, юноше стало "нехорошо", когда класс выполнял упражнения. Он присел на скамью и потерял сознание. Срочно вызвали "Скорую помощь", десятиклассника увезли в больницу. Но врачи оказались бессильны.

По предварительной информации, у подростка было хроническое заболевание. Какое именно — не уточняется. Причину смерти мальчика установит судмедэкспертиза.

По факту смерти школьника начата следственная проверка.