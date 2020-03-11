Воришка обиделся, что не дали украсть чебупели и открыл стрельбу

В Подмосковье сотрудники одного из продуктовых магазинов едва не погибли, когда попытались задержать мелкого воришку, пытавшегося украсть пачку замороженных полуфабрикатов.

Как рассказала Татьяна Петрова, пресс-секретарь областного управления МВД:

"Молодой человек, житель Дедовска, на выходе из магазина "забыл", что у него под курткой пачка чебупелей. И когда кассир попыталась ему об этом напомнить, достал пистолет и выстрелил в сторону женщины. После чего поспешно ретировался".

Продавщица не пострадала. 21-летний местный житель задержан благодаря записям с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Санкция статьи — до 12 лет тюрьмы.