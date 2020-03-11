В Коми на годовалого ребенка упала глыба снега

В Сыктывкаре на годовалого ребенка упала глыба снега. ЧП произошло сегодня днем возле четырехэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.

"Мать ребенка держала его на руках. Она ждала, пока старший ребенок подойдет с коляской", — сообщают очевидцы.

Малыша доставили на "скорой" в больницу. В настоящее время его обследуют врачи, характер травм уточняется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глыба льда упала на коляску с младенцем в Красноярском крае.