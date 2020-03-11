В Красноярском крае устраняют последствия разлива нефтепродуктов

Экологическая катастрофа местного масштаба произошла в Мотыгинском районе Красноярского края.
Как сообщило руководство муниципалитета, возле поселка Рыбного в районе реки Ангары "прорвало трубу топливохранилища, произошел разлив дизельного топлива".
"Площадь загрязнения прибрежной полосы и акватории реки Ангары составила около 15 тысяч квадратных метров. Объем вытекшего топлива — 95,4 тонны", — говорится в сообщении.
На месте ЧС работают сотрудники Росприроднадзора и краевой прокуратуры. Их задача — проверка факта разлива нефтепродуктов и оценка нанесенного филиалом "Северный" АО "Красноярскнефтепродукт" экологического ущерба.
Как рассказали в красноярском Росприроднадзоре, на месте розлива ДТ:
В ликвидации последствий прорыва трубы круглосуточно задействованы 30 человек и 10 единиц техники.
"Юридическому лицу указано на зачистку до 16 марта загрязненного льда с ежедневным отчетом о проведенных мероприятиях. По предварительным данным, загрязнения реки нет, все вытекшее топливо сконцентрировано на месте аварии", — сообщает пресс-служба прокуратуры.
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