В Красноярском крае устраняют последствия разлива нефтепродуктов

Экологическая катастрофа местного масштаба произошла в Мотыгинском районе Красноярского края.

Как сообщило руководство муниципалитета, возле поселка Рыбного в районе реки Ангары "прорвало трубу топливохранилища, произошел разлив дизельного топлива".

"Площадь загрязнения прибрежной полосы и акватории реки Ангары составила около 15 тысяч квадратных метров. Объем вытекшего топлива — 95,4 тонны", — говорится в сообщении.

Проверку проводят Росприроднадзор и прокуратура

На месте ЧС работают сотрудники Росприроднадзора и краевой прокуратуры. Их задача — проверка факта разлива нефтепродуктов и оценка нанесенного филиалом "Северный" АО "Красноярскнефтепродукт" экологического ущерба.

Как рассказали в красноярском Росприроднадзоре, на месте розлива ДТ:

взяты пробы воды, снежного и ледяного покрова и отправлены на экспертизу;

ведутся работы по очистке территории;

установлена подпорно-сдерживающая стенка длиной 30 метров;

двумя вакуумными установками откачивается смесь воды с топливом.

В ликвидации последствий прорыва трубы круглосуточно задействованы 30 человек и 10 единиц техники.