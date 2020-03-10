Весной лесные пожары грозят девяти регионам России

В Рослесхозе считают, что уже в апреле лесные пожары могут начаться в юго-западной части Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, а также на востоке Тывы. Уже в мае лесные возгорания могут охватить еще пять регионов.