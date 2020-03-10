В Рослесхозе считают, что уже в апреле лесные пожары могут начаться в юго-западной части Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, а также на востоке Тывы. Уже в мае лесные возгорания могут охватить еще пять регионов.
"По предварительным прогнозам экспертов, в апреле нужно быть готовыми к тушению лесных пожаров на востоке Республики Тыва, в юго-западной части Иркутской области, Забайкалья и Бурятии, в мае — в северо-западной части Приангарья, западной части Тывы, восточной части Республики Алтай, на юге Хакасии, а также в восточной части Красноярского края", — сообщил глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.
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