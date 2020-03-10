Напугавший жителей Испании "лев" оказался собакой

В Испании сотрудники полиции города Молина-де-Сегура успокоили обеспокоенных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о том, что по улицам бродит лев.

Лев оказался собакой

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и выяснили, что это не лев, а большая собака, но владельцы подстригли ее таким образом, что сзади она была похожа на льва.

У собаки было пострижено туловище, а у головы оставлена грива. Кроме того, у нее был побрит хвост, а на конце оставлена "кисточка".

Хозяев собаки нашли с помощью чипа, который обнаружили у животного.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дикий лев бегает в Сан-Паулу.