В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники

В Томске мужчина зашел в магазин бытовой техники и электроники DNS и начал бить молотком телевизоры.

"Заявитель сообщил, что в магазине DNS по улице Красноармейской посетитель молотком разбил бытовую технику. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые установили личность предполагаемого преступника", — сообщили в УМВД.

В настоящее время проводится проверка.

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