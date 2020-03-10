Полицейские Екатеринбурга задержали предпринимателя, которого подозревают в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла.
По версии следствия, житель уральской столицы втирался в доверие представителям крупных компаний Приморского края и государств ближнего зарубежья и предлагал им услуги по поставке оптовых партий растительного масла.
После того как ему перечислялись деньги, мужчина обналичивал их через банкоматы и "исчезал".
Предварительный ущерб составил 24 миллиона рублей.
"Сейчас мошенник дает признательные показания. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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