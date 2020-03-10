В Екатеринбурге задержан аферист, "наваривший" 24 млн

Полицейские Екатеринбурга задержали предпринимателя, которого подозревают в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла.

комментарий Ирины Волк

По версии следствия, житель уральской столицы втирался в доверие представителям крупных компаний Приморского края и государств ближнего зарубежья и предлагал им услуги по поставке оптовых партий растительного масла.

После того как ему перечислялись деньги, мужчина обналичивал их через банкоматы и "исчезал".

Предварительный ущерб составил 24 миллиона рублей.