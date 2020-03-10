Ульяновские спасатели вытащили из Свияги двух тонущих собак

Сегодня в Ульяновске спасателям удалось спасти жизни двух собак.

Сначала в Свияге едва не утонул далматинец, который провалился в полынью. После этого в службу спасения поступит аналогичный сигнал: теперь под лед провалилась дворняжка.

"Спасатель Владислав Гайдук добрался до тонущей собаки, но так как лед был тонким, он тоже провалился. Однако Владислав был в гидрокостюме, спасательном жилете и застрахован веревкой. Он схватил собаку, а его коллеги помогли им обоим вылезти на берег. Дворняжка не пострадала. Собаку доставили на базу, где ее отогрели и покормили", — сообщили в службе спасения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой.