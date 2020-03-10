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Источник Правда.Ру

Как защитить детей от мошенников в Интернете - эксперт

Происшествия

В Интернете участились случаи мошенничества и даже педофилии, когда преступники скрываются под маской какой-либо организации, размещающей вакансии. В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница, пытавшаяся найти подработку, в результате стала жертвой педофила

О том, как сделать так, чтобы дети и подростки не становились жертвами преступников, работающих через Интернет, в интервью "Правде.Ру" рассказал Олег Косырев, организатор Всероссийской недели охраны труда, президент ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон".

"Во-первых, здесь, прежде всего, важен родительский контроль, потому что автоматически отсечь это невозможно. Действительно, есть мониторинг, и он проводится со стороны надзорных органов за определенными сайтами. Но этого недостаточно. Чтобы избежать такого рода случаев, правильная информация со стороны родителей и их контроль за своими детьми, если мы говорим о несовершеннолетних детях.

Что касается работы, в том числе удаленной, в любом случае трудовые отношения должны быть правильно оформлены. Здесь опять же главную роль играют родители, то, насколько они могут правильно доносить информацию до своих и детей и контролировать их.

Правоохранительные органы тоже ведут работу в этом направлении. Как правило, она все равно производится по жалобам, по каким-либо сигналам от людей, по собственным наблюдениям. Но это невозможно отследить.

Такие ресурсы могут множиться с невероятной скоростью. Я говорю о наиболее действенных механизмах с точки зрения защиты. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. К сожалению, так.

Слишком много информации. И если не предпринимать никаких мер в семье, эти проблемы будут возникать. Никакими запретами органов и контроля не защитить людей на текущий момент", — заключил эксперт.

Темы сайт мошенники подработка преступление
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