Как защитить детей от мошенников в Интернете - эксперт

В Интернете участились случаи мошенничества и даже педофилии, когда преступники скрываются под маской какой-либо организации, размещающей вакансии. В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница, пытавшаяся найти подработку, в результате стала жертвой педофила.

О том, как сделать так, чтобы дети и подростки не становились жертвами преступников, работающих через Интернет, в интервью "Правде.Ру" рассказал Олег Косырев, организатор Всероссийской недели охраны труда, президент ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон".