Мужчина, похитивший девочку в Костромской области, арестован судом

Восьмилетняя девочка, которую с 4 марта искали в Костромской области, найдена живой и здоровой в доме своего похитителя.

Мужчина, обвиняемый в похищении ребенка, задержан и арестован судом на два месяца.

"Обвиняемому в похищении девочки предъявлены обвинения по ч.2 ст. 126 УК РФ. Ближайшие два месяца он проведет в заключении. По уголовному делу будет проведен ряд экспертиз, включая психиатрическую", — сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сутки поисков

По данным, которыми на сегодня располагает следствие, 8-летняя школьница не вернулась домой. 4 марта ее видели на улице Дорожной в городе Нее (Костромская область). Девочка шла в сторону дома. Но не дошла.

По заявлению о пропаже ребенка было возбуждено дело об убийстве. Сутки искали девочку не только родственники, соседи и сотрудники полиции, но и волонтеры отряда "Лиза-Алерт".

Пятого марта школьницу нашли в доме местного жителя. 36-летний мужчина прятал ее в диване.