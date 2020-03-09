Контейнер с десятками трупов кошек и собак нашли в Якутске

Десятки трупов кошек и собак обнаружили в Якутске зоозащитники.

В пресс-службе республиканского департамента ветеринарии сообщили, что было решено подвергнуть эвтаназии 72 животных, находящихся в пункте передержки. Все они контактировали с собакой, у которой было обнаружено бешенство.

Мэр города Сардана Авксентьева подчеркнула, что не давала таких распоряжений.

"Обращаю ваше внимание, что в период карантина все решения об умерщвлении больных животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками ППЖ", — написала она на своей странице в социальной сети.

Сейчас данные переданы в полицию, которая даст правовую оценку случившегося. В известность поставлен прокурор города.