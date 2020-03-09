Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьеве

Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Его принял аэропорт Шереметьево.

Самолет выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону. Как сообщают СМИ, когда лайнер был в небе, сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться в столицу.

Для выработки топлива SSJ-100 кружил в районе Красноармейска. О пострадавших не сообщается.