Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в московском аэропорту. Его принял аэропорт Шереметьево.
Самолет выполнял рейс Москва — Ростов-на-Дону. Как сообщают СМИ, когда лайнер был в небе, сработал датчик неисправности. Экипаж принял решение вернуться в столицу.
Для выработки топлива SSJ-100 кружил в районе Красноармейска. О пострадавших не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.