В Иране заболевшие коронавирусом погибли после употребления спирта

В Иране более двух десятков людей пытались вылечиться от коронавируса употреблением метилового спирта. Заболевшие узнали о нетрадиционном "методе" борьбы с болезнью из сети интернет.

Как сообщил представитель прокуратуры Мохаммад Агаяри, семь человек скончались после употребления спирта. Инцидент произошел в провинции Альборз.

"К сожалению, несколько человек отравились спиртом, к настоящему моменту семеро скончались. Эти люди, поддавшись информации из интернет-пространства, считая, что это поможет противодействовать коронавирусу как лекарство, потребляли метанол", - приводит ISNA слова Агаяри.

Коронавирус в Иране

На данный момент известно о 6566 случаях заражения, 2134 человека выздоровели. Зафиксировано 194 летальных исхода.