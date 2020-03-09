Больше килограмма героина пытались продать в Красноярске

Жители Красноярска попались на попытке продать наркотики. Они занимались распространением героина.

Преступниками оказались мужчины 40 и 26 лет.

"При обыске у подозреваемых обнаружили пакет с порошкообразным веществом, электронные весы, мобильные телефоны. Установлено, что изъятое вещество — героин массой 1228 граммов", — сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наркотики продавали при помощи закладок. Фасованный по пакетам героин оставляли в специальных тайниках. Наркоторговцев задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иране полицейские изъяли три тонны наркотиков.