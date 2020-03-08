Саратовский поезд опрокинулся в Казахстане

Поздно вечером 7 марта в западной области Казахстана с рельсов сошел поезд, следовавший из Саратова в Астрахань. Инцидент произошел примерно в 22:00 по саратовскому времени. Предварительный осмотр места происшествия показал, что причиной схода состава с рельс может быть трещина колесных пар.

Никто не пострадал, но железнодорожникам пришлось пустить пассажирские и грузовые поезд в объезд. Состав насчитывал пять вагонов с зерном.