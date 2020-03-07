В общей сложности по всей России были госпитализированы десять человек с подтвердившимся диагнозом коронавирус нового типа. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
"В Российской Федерации на сегодняшний день... зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 - у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 - у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны по выздоровлении, трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, остаются под медицинским наблюдением", - опубликовано на сайте ведомства.
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