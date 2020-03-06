В Петербурге с 20 этажа выпал восьмилетний школьник

В Санкт-Петербурге 8-летний школьник выпал из окна 20-го этажа.

ЧП произошло на улице Оптиков. О происшествии сообщили жители многоэтажки, увидевшие на асфальте ребенка. Они вызвали "скорую помощь" и полицию.

Мальчик скончался на месте

Медики не смогли спасти ребенка несмотря на приложенные усилия. Он умер в карете "скорой помощи".

По словам матери мальчика, они вместе с сыном после школы подошли к дому. Мальчик пошел в квартиру, чтобы взять форму для дзюдо.

Пока неизвестно, почему мальчик выпал из окна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что школьница без одежды выпала из окна жилого дома в Москве.