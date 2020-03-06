На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций

На телах украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры обнаружили следы от инъекций.

Так, на теле 26-летнего молодого человека найдены следы от уколов на руках и ногах, а у его 18-летней подруги они оказались под коленом. Шприцев в квартире, где были найдены их тела, не обнаружили.

Сообщается, что трупы молодых людей обнаружила мать девушки. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. На головах молодых людей были пакеты, а рядом с кроватью стоял газовый баллон. Согласно предварительной версии, молодые люди скончались от асфиксии.

Проводится доследственная проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве нашли мертвыми украинских шахматистов.