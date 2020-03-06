На телах украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры обнаружили следы от инъекций.
Так, на теле 26-летнего молодого человека найдены следы от уколов на руках и ногах, а у его 18-летней подруги они оказались под коленом. Шприцев в квартире, где были найдены их тела, не обнаружили.
Сообщается, что трупы молодых людей обнаружила мать девушки. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. На головах молодых людей были пакеты, а рядом с кроватью стоял газовый баллон. Согласно предварительной версии, молодые люди скончались от асфиксии.
Проводится доследственная проверка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве нашли мертвыми украинских шахматистов.
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