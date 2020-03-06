В Москве нашли мертвыми украинских шахматистов

В Москве 5 марта в квартире жилого дома на улице Кастанаевской были найдены два тела: 26-летнего молодого человека и 18-летней девушки. Признаков смерти на их телах обнаружено не было.

Согласно предварительным данным, молодые люди отравились "веселящим газом", так как на их головах были надеты пакеты.

Погибшие — украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве найден мертвым секретный офицер СВР.