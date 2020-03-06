Сообщения с пометкой "молния" приходят на новостные ленты информагентств из Коми.

В забое шахты "Воркутинская" произошел выброс метана. Погибли два горняка.

О происшествии сообщает пресс-служба регионального МЧС:

"На момент выброса метана в шахте находились 106 человек. 43 горняка выведены на поверхность. В забое обнаружены тела двух погибших. Ведется работа по спасению остающихся под землей людей".